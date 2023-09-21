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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة مسابقة الموهوبين في التعليق الرياضي تصل شمال سيناء

لجنة تقييم المعلقين
لجنة تقييم المعلقين

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، لجنة مسابقة الموهوبين في التعليق الرياضي خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء، في حضور إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، سالم العكش ورياض إسماعيل، أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

 

المسابقات الرياضية:


وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في ربوع شمال سيناء من خلال المبادرات والفعاليات الرياضية والبرامج والمسابقات الرياضية الخاصة بالشباب والنشء، موجهًا التحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بشمال سيناء.
 

 

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية" أعلنت عن مسابقة للموهوبين في التعليق الرياضي من أبناء محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية سيناء وتخصيص برامج لتأهيل شبابها وإبراز مواهبهم.


أضاف عبد الوهاب، أنه تقدم للمسابقة 15 شابًا، حيث ستقوم اللجنة باختيار أحدهم طبقًا للشروط والمحددات، وتدريبه وإعادة تأهيله لاعتماده كمعلق رياضي في إذاعة الشباب والرياضة.


وتضم اللجنة،  كلا من، علاء الدين الدسوقي، مدير عام البرامج الثقافية والفنية، طومان محمد سعيد، اخصائي شباب، محمود جبر احمد، أخصائي شباب، محمد حافظ محمد، اعلامي، أشرف محمود علي، كاتب صحفي، طارق محمود، كاتب صحفي، كمال محمد جابر، إذاعي.

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سيناء الموهوبين مسابقة التعليق الرياضي

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