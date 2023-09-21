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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة شمال سيناء تستعد لبدء موسم عصر الزيتون

محافظ شمال يتفقد
محافظ شمال يتفقد معصرة الزيتون بالعريش


أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي استعداد المحافظة لبدء موسم عصر الزيتون، بعد موسم انتاج متميز لكل أنواع الزيتون والذي يعد ذا قيمة غذائية كبيرة.


وأضاف المحافظ، خلال تفقد مصنع تخليل الزيتون ومعصرة الشباب في مدينة العريش، في حضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أسامه الشريف، مدير عام الإنتاج بالديوان العام، أن مساحات زراعة الزيتون تضاعفت بعد عودة الحياة الي طبيعتها بشمال سيناء.


وأشار المحافظ ،إلي أن معصرة الشباب خلال الأسبوع المقبل ستستقبل الزيتون تمهيدًا لبدء عملية العصر، فيما يستقبل مصنع تخليل الزيتون لبدء عملية التخليل خلال أسبوعين ويتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتشغيله سنويا، موجهًا بتذليل كافة العقبات من أجل أن تتم عمليات التخليل والعصر في سهولة ويسر وطبقًا للمواصفات.

 

 

40 طن :


وأكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، على أن عملية تخليل الزيتون تمر بـ5 مراحل وهي استقبال وطبخ الزيتون بطاقة إنتاجية 40 طن انتاج خام/اليوم، مرحلة تخزين الزيتون في خزانات أرضية بطاقة تخزينية تبلغ 160 طن، علاوة علي التخزين في البراميل، حيث ان سعة البرميل الواحد 200 كيلوجرام.
أضاف الغندور، أن المرحلة الثالثة هي مرحلة نزع العنق والتدرج للزيتون، حيث يتم تقسيم الزيتون الي مقاسات مختلفة حتى 20 مقاس طبقا للقطر بطاقة 2 طن في الساعة، يتبعها المرحلة الرابعة مرحلة الخلي والتشريح، حيث يتم نزع النواة من داخل حب الزيتون أتوماتيكية بطاقة 2 طن في الساعة، ثم المرحلة الخامسة وهي التعبئة وتتم يدويًا، لافتا الي أن المصنع تم انشاءه بتكلفة 5 مليون جنيه.
من جانبه قال  أسامه الشريف، مدير عام الإنتاج بديوان عام المحافظة، أن عصر الزيتون يمر بعدة مراحل متعددة بداية من استقبال الزيتون ومرورا بتنقيته من الشوائب وتنظيفه وغسله الي ان ينتهي في مرحلة الاستخلاص والفصل للحصول على زيت زيتون نقي وعالي الجودة.
أشار الشريف أن معصرة الزيتون تضم 2 خط انتاج بطاقة 5 طن في الساعة، حيث تنتج سنويًا نحو 850 طن من زيت الزيتون، لافتا الي قيام المحافظة بتذليل كافة العقبات أمام مصانع ومعاصر الزيتون.

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