ننشر نتائج مسابقات الشباب والرياضة لألعاب القوى بشمال سيناء مواليد 2006

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، مشروع خطة محلية مسابقات ألعاب القوى مواليد 2006 وما بعدها في المسابقات 100م عدو، و 200م عدو ، و 400م عدو ومسابقة الوثب الطويل ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، واشراف ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية.

8 هيئات:

وشارك في المسابقات، 8 هيئات شبابية ورياضية علي مستوى المحافظة وكانت النتائج كالتالي: فاز بالمركز الأول فارس احمد محمد م. ش العريش ، والمركز الثاني اسامة سليمان هدبان مركز شباب الوفاق.

وفاز بمسابقة 200م المركز الاول خالد عيد مسعد م. ش الوفاق، والمركز الثاني محمد وليد عبد الجيد م. ش العريش، وفاز بمسابقة 400م المركز الاول خالد سمير بدران م. ش 6 اكتوبر والمركز الثاني اشرف طارق حمدان مركز شباب رفح.

وفي مسابقة الوثب العالي فاز بالمركز الاول عمار سليمان مصطفي مركز شباب الوفاق برفح، والمركز الثاني احمد خالد ابراهيم مركز شباب العريش .

وفي سباق 100م بنات فاز بالمركز الاول جويرية حسام محمد نادي سيناء الرياضي ، وفاز بالمركز الثاني رحمه يوسف مسلم م. ش 6 اكتوبر ، في اطار مشروع الخطة المحلية لادارة تنمية النشء للعام 2023/ 2024 م لطلائع شمال سيناء .

وقام بتحكيم المسابقات كابتن عصام التلواني والدكتور معتز الشريف ، واشرف علي تنفيذ المشروع لجنة من ادارة تنمية النشء ضمت كل من : عبد المقصور رمضان مدير الادارة واسامة سالم رئيس قسم البرامج ، د معتز الشريف اخصائي رياضي بالادارة.

