عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر نتائج مسابقات الشباب والرياضة لألعاب القوى بشمال سيناء مواليد 2006

المشاركة في مسابقة
المشاركة في مسابقة العاب القوى

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، مشروع خطة محلية مسابقات ألعاب القوى  مواليد 2006 وما بعدها في المسابقات 100م عدو،  و 200م عدو ،  و 400م عدو ومسابقة الوثب الطويل ، تحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء   ، واشراف  ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية.

8 هيئات:

وشارك في المسابقات، 8  هيئات شبابية ورياضية  علي مستوى المحافظة وكانت النتائج كالتالي: فاز  بالمركز الأول فارس احمد محمد م. ش العريش ، والمركز الثاني اسامة سليمان هدبان مركز شباب الوفاق.

وفاز بمسابقة 200م المركز الاول خالد عيد مسعد م. ش الوفاق، والمركز الثاني محمد وليد عبد الجيد م. ش العريش، وفاز بمسابقة  400م المركز الاول خالد سمير بدران م. ش 6 اكتوبر والمركز الثاني اشرف طارق حمدان مركز شباب رفح.
وفي مسابقة الوثب العالي فاز بالمركز الاول عمار سليمان مصطفي مركز شباب الوفاق برفح، والمركز الثاني احمد خالد ابراهيم مركز شباب العريش .
وفي سباق 100م بنات  فاز بالمركز الاول جويرية حسام محمد نادي سيناء الرياضي  ، وفاز بالمركز الثاني رحمه يوسف مسلم م. ش 6 اكتوبر ، في اطار مشروع الخطة المحلية لادارة تنمية النشء  للعام 2023/ 2024 م لطلائع شمال سيناء  .
وقام بتحكيم المسابقات كابتن عصام التلواني والدكتور معتز الشريف ، واشرف علي  تنفيذ المشروع لجنة من ادارة تنمية النشء ضمت كل من : عبد المقصور رمضان مدير الادارة   واسامة سالم  رئيس قسم البرامج ، د معتز الشريف  اخصائي رياضي  بالادارة.
 

txt

«تعليم شمال سيناء» تتابع جاهزية المدارس في جنوب الشيخ زويد ورفح للعام الجديد

سيناء مسابقات ألعاب القوى عدو الخطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

ترشيحاتنا

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. والأرصاد تزف بشرى سارة|أخبار التوك شو

رسميًا.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي| مستند

فاروق جعفر: نفسي أعمل حضانة فى الزمالك

فى الأهلى ومصر.. الهيئة تكشف ضوابط التبرعات للمرشحين لرئاسة الجمهورية

دعاء المولد النبوي.. أدعية تفتح لك الأبواب المغلقة اغتنمها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد صور حفل زفاف طفلة مسلسل «الكبير أوي»

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ