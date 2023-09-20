الجمعة.. قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين بمدينة نخل في شمال سيناء

تنظم محافظة شمال سيناء، قافلة طبية من كلية الطب جامعة طنطا، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، في مدينة نخل؛ لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في قرى المركز والمدينة.

ويأتي ذلك، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت رعاية محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل.

ومن جهته، وجه محافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بتذليل كل العقبات والمعوقات أمام القافلة ونجاحها، حرصا على سلامة المواطنين، وتسهيل الكشف الطبي لمن يرغب منهم.

التخصصات الطبية للقافلة

وتضم القافلة الطبية كل التخصصات، ما بين "باطنة، مخ وأعصاب، جراجة مخ وأعصاب، عيون، أذن، أمراض نساء، قلب، عظام"، بالإضافة إلى التحاليل الطبية.

ومن المقرر أن تتم عمليات الكشف الطبي، وتقديم العلاج للمترددين على القافلة، مجانا، اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المقبل.