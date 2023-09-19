محافظ شمال سيناء يكرم 31 خريجًا من مدارس التربية الخاصة

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عددا 31 خريجًا من مدارس التربية الخاصة بشمال سيناء للعام الدراسي 2022/2023، بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية، وذلك في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات التربية الخاصة وأهالي الخريجين.



وقال المحافظ، إن هناك اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة شمال سيناء، لافتًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تقوم بتقديم حزمة من التيسيرات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ، على استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد من خلال اجراء الصيانة البسيطة للمدارس ونظافة وتجميل المدارس والمناطق المحيطة بها، ووضع الجداول الدراسية.

مدارس الدمج:

وأشار المحافظ، إلى دعم مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم العديد من التيسيرات والخدمات التى شملت مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة ومدارس الدمج والعمل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الاعاقات.

بدوره هنأ حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الخريجين، مقدمًا الشكر لجميع العاملين في مدارس التربية الخاصة والطلبة وأولياء الأمور للجهد المبذول خلال العام الدراسي الماضي، مشيرًا إلي إطلاق مبادرة «اتكلم إشارة» وطباعة بوستر بالحجم الكبير يضم ٢٤ كلمة بلغة الإشارة وتوزيعه في مدارس المحافظة، بهدف رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل في المجتمع.

من جانبها أعلنت عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إطلاق مبادرة «احنا نقدر وانته معانا» خلال اليوم الأول في العام الدراسي الجديد تحت شعار «تعالوا نفرحهم» وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشارت كمال، إلى قيام الإدارة بتنفيذ عدد من المبادرات خلال فترة الصيف ضمن الأنشطة الصيفية التي يتم تنفيذها لصالح الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وعلي هامش تكريم الخريجين كرم المحافظ كلا من عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة لجهودها في العمل، وشادية أحمد ديبان، مدرسة، لبلوغها سن المعاش، ويحي البيك، من ديوان عام المحافظة لجهوده واتقانه عمله.

كما شهد حفل التكريم عدد من الفقرات الفنية لتلاميذ المدارس التجريبية لغات وطلبة مدارس التربية الخاصة بشمال سيناء.