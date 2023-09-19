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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ينظمها معهد التناسليات.. قافلة بيطرية مجانية في محافظة شمال سيناء

المشاركون في القافلة
المشاركون في القافلة البيطرية في سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أعضاء القافلة البيطرية لمعهد بحوث التناسليات بالهرم التابع لمركز البحوث الزراعية، في حضور الدكتور نادر رشاد، المشرف العام على القافلة، الدكتورة عبير حجاب، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وأعضاء القافلة.


وأكد المحافظ  علي تنفيذ قافلة بيطرية في الفترة من اليوم ولمدة 3 أيام في مناطق السبيل والميدان وتجمع الهجن والكيلو 17 وزارع الخير في مركز العريش، وقري الخروبة وقبر عمير والظهير في مركز الشيخ زويد، وقريتي الروضة والمريح في مركز بئر العبد.

 

ندوات ارشادية:


أضاف المحافظ، أن القافلة ستقوم بمختلف الخدمات البيطرية بالمجان للمواطنين، بالإضافة لعقد الندوات الارشادية، لنشر الوعي، موجهًا الشكر الي وزارة الزراعة على مختلف الخدمات التي تقدمها الي محافظة شمال سيناء.
ووجه المحافظ مختلف الجهات بتقديم أوجه الدعم المختلفة للقافلة خلال فترة عملها بشمال سيناء، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للوصول لجميع الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المطلوبة.


وأشار الدكتور نادر رشاد، المشرف العام على القافلة، أنه سيتم الكشف على الحيوانات وتقديم العلاج بالمجان، تجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، تحصين الحيوانات، اجراء العمليات الجراحية، إقامة ندوات إرشادية لتوعية المربيين في مجال الصحة الحيوانية والصحة التناسلية.


بدورها قالت الدكتورة عبير حجاب، مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، أن القافلة لمدة ثلاثة أيام، اليوم الأول في قري العريش واليوم الثاني في قري الشيخ زويد واليوم الثالث في قري بئر العبد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات الطبية.

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