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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضمن قطار الخير.. قافلة شاملة للأسر الأكثر احتياجا في شمال سيناء

قافلة قطار الخير
قافلة قطار الخير في سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القافلة الشاملة للأسر الأكثر احتاجًا في شمال سيناء، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن مبادرة قطار الخير، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، على غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، عبد الرحمن بدوي، ممثل وزارة التنمية المحلية، عمرو مجدي مسؤول القوافل والفعاليات بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، أحمد الشاطر، نائب مسؤول القوافل والفعاليات بالتحالف.

وقال المحافظ، إن القافلة تضم 7 الاف كرتونة مواد غذائية، 1000 كرتونة حلوي المولد النبوي الشريف، 1000 شنطة مدرسية شاملة الأدوات المدرسية، 4 أطنان من اللحوم البلدي.

وأضاف المحافظ، أن القافلة تضم أيضًا قافلة عيون للكشف على المواطنين وتسليم النظارات بالمجان، وتحويل من يحتاج عمليات إلي المستشفيات وتحمل التكاليف، بجانب عيادة رفع مقاسات وتركيب أطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وثمن المحافظ ، الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والشركة مع التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات المصرية وخاصة محافظة شمال سيناء طبقًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف على غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه طبقًا لتوجيهات المحافظ سيتم توزيع المساعدات علي الاسر الأكثر احتياجًا في مختلف مراكز المحافظة.

وأشار الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن قافلة العيون يجري تنفيذها في قرية عاطف السادات بالعريش لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين مجانا وتوفير النظارات الطبية وتحويل الحالات الي المستشفيات لاستكمال العلاج واجراء العمليات الجراحية مجانًا.

بدوره عمرو مجدي مسؤول القوافل والفعاليات بالتحالف، أن القافلة تأتي في إطار قطار الخير الذي يجوب مختلف المحافظات المصرية، لتوزيع المساعدات الغذائية والإنسانية علي الأسر الأكثر احتياجًا، وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وقدم مجدي، الشكر الي محافظة شمال سيناء على الدعم الذي يتم تقديمه لفرق عمل التحالف وتسهيل الجهود التي يقوم بها في مختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى أن التحالف الوطني يقوم بتقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع المصري من الأطفال والشباب وكبار السن عبر مبادرات ومساعدات متعددة ومختلفة في كافة المجالات.

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