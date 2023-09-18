افتتاح أسبوع الدعوة والتثقيف بمساجد رمانة في شمال سيناء

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، برنامج الأسبوع الثقافي للدعوة والتثقيف بمساجد رمانه ، تحت عنوان ( عالمية الرسالة المحمدية).، تحت رعاية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.
الأربعاء القادم:
و من المقرر أن تستمر إقامة فعاليات الأسبوع الثقافي للدعوة والتثقيف حتى يوم الأربعاء القادم 19 سبتمبر ، في إطار خطة مديرية الأوقاف لتنفيذ الأسبوع الثقافي للدعوة والتثقيف بالمساجد الكبري بمدن المحافظة.
حاضر فى اللقاء كل من:
فضيلة الشيخ لطفي سعد ابراهيم مدير إدارة أوقاف رمانة ( متحدثاً)، وفضيلة الشيخ ممدوح محمد عبدالله مفتش الدعوة (متحدثاً).
و فضيلة الشيخ صلاح سالم البقرى قارئاً، وفضيلة الشيخ علاء عبد النبى ، مبتهلاً .
حضر الفعاليات جمع كريم من مفتشى الإدارة وأئمة المساجد ، وجمع غفير من أهالي رمانة ورواد المسجد الكرام.