افتتاح أسبوع الدعوة والتثقيف بمساجد رمانة في شمال سيناء

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، برنامج الأسبوع الثقافي للدعوة والتثقيف بمساجد رمانه ، تحت عنوان ( عالمية الرسالة المحمدية).، تحت رعاية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

الأربعاء القادم:

و من المقرر أن تستمر إقامة فعاليات الأسبوع الثقافي للدعوة والتثقيف حتى يوم الأربعاء القادم 19 سبتمبر ، في إطار خطة مديرية الأوقاف لتنفيذ الأسبوع الثقافي للدعوة والتثقيف بالمساجد الكبري بمدن المحافظة.



حاضر فى اللقاء كل من:

فضيلة الشيخ لطفي سعد ابراهيم مدير إدارة أوقاف رمانة ( متحدثاً)، وفضيلة الشيخ ممدوح محمد عبدالله مفتش الدعوة (متحدثاً).

و فضيلة الشيخ صلاح سالم البقرى قارئاً، وفضيلة الشيخ علاء عبد النبى ، مبتهلاً .



حضر الفعاليات جمع كريم من مفتشى الإدارة وأئمة المساجد ، وجمع غفير من أهالي رمانة ورواد المسجد الكرام.