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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أسبوع الدعوة والتثقيف بمساجد رمانة في شمال سيناء

برنامج الأسبوع الثقافي
برنامج الأسبوع الثقافي للدعوة برمانه

 

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، برنامج الأسبوع  الثقافي للدعوة والتثقيف  بمساجد  رمانه  ، تحت عنوان ( عالمية الرسالة المحمدية).، تحت رعاية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

 

الأربعاء القادم:

و من المقرر أن تستمر إقامة فعاليات الأسبوع الثقافي للدعوة والتثقيف حتى يوم الأربعاء القادم 19 سبتمبر ، في إطار خطة مديرية الأوقاف لتنفيذ الأسبوع الثقافي للدعوة والتثقيف بالمساجد الكبري بمدن المحافظة. 


 حاضر فى اللقاء كل من: 

فضيلة الشيخ لطفي سعد ابراهيم مدير إدارة أوقاف رمانة ( متحدثاً)، وفضيلة الشيخ ممدوح محمد عبدالله مفتش الدعوة (متحدثاً).
و فضيلة الشيخ صلاح سالم البقرى  قارئاً، وفضيلة الشيخ علاء عبد النبى  ، مبتهلاً . 
 

حضر الفعاليات  جمع كريم من مفتشى الإدارة وأئمة المساجد ، وجمع غفير من أهالي رمانة ورواد المسجد الكرام.

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