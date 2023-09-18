ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية في شمال سيناء





انتهت اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية المقدمة من المشاركين،و التى تعد أحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





حيث تقدم للجنة 99 مشروعًا في مختلف الفئات الستة للمبادرة في شمال سيناء، من بينها 41 مشروعًا مكتملًا"6 مشروعات فئة المشروعات الكبيرة-11 مشروعًا فئة المشروعات المتوسطة-3 مشروعات فئة المشروعات الصغيرة-3 مشروعات فئة المشروعات الشركات الناشئة-12 مشروعًا فئة المشروعات المبادرات والمشاركات-6 مشروعات فئة المشروعات المتعلقة بالمرأة" و58 مشروعًا غير مكتمل.



وقد ناقشت اللجنة 23 مشروعًا منذ بدء أعمال اللجنة التنفيذية في الفئات الكبيرة والمتوسطة في حضور أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة.



وقال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، إلي انه تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين وفقاً لمسطرة التقييم المعدة من وزارة التخطيط، والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر، والذي يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية ، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكي والذي يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.

18 مشروعا:



وقال المهندس حسن العلاقمي، مسئول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة بشمال سيناء، أنه سيتم تحديد موعد على مستوي الإقليم خلال الفترة من 14 سبتمبر الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل لتكريم المشروعات الفائزة وعددها 18 مشروعًا من مختلف الفئات على مستوي المحافظة، وذلك في محافظة جنوب سيناء.