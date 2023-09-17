محافظ شمال سيناء يبحث مع وفد شركة فيكا الفرنسية التعاون المشترك

التقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، جاك ماري مارسيرون، رئيس مجلس إدارة شركة فيكا الفرنسية والوفد المرافق له ، خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء، وذلك لبحث التعاون المشترك.
وأكد المحافظ ، على أن شمال سيناء تشهد عدد من المشروعات التنموية الكبرى في شتي القطاعات، من بينها مشروع ميناء العريش البحري والذي يعد نقلة حضارية كبيرة، لتصدير المنتجات السيناوية وعلى رأسها الأسمنت الي مختلف دول العالم، فضلًا عن مشروع السكة الحديد والذي سيساهم بشكل كبير في عمليات التصدير من خلال توفير الوقت والجهد.
وأشاد المحافظ، بالتعاون الكبير بين الجمهوريتين المصرية والفرنسية علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق الوثيق بين البلدين حيال كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.
بدوره، أكد جاك ماري مارسيرون، رئيس مجلس إدارة شركة فيكا الفرنسية، أن الشركة تستهدف تطوير صناعة الأسمنت في مصر، ووضع شركة أسمنت سيناء في موقع أفضل داخل السوق المصرية، خاصة وأن صناعة الأسمنت تعد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الشركة تتطلع إلي مزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم الاقتصاد المصري عن طريق توفير احتياجات السوق المصري من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة بالإجراءات التي تتخذها مصر نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والحفاظ علي المستثمرين الأجانب وتذليل كافة العقبات أمامهم والعمل علي تحسين مناخ واليات الاستثمار في مصر، إضافة الي ما تشهده مصر من نهضة حقيقية في كافة القطاعات وعلي مستوي مختلف الأصعدة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة، إلي أن هذه الزيارة تعد الاولي بعد عودة الاستقرار الي سيناء ونجاح الدولة المصرية في القضاء علي الإرهاب واقتلاع جذوره، لافتا الي تكرار الزيارات خلال الفترة المقبلة باعتبار أن الشركة هي المساهم الرئيس لشركة اسمنت سيناء والتي تعد أحد أهم وأعرق المؤسسات والكيانات الاقتصادية الرائدة في مجال صناعة الأسمنت ، والتي يرجع تاريخ نشاطها إلى عام 1853 عقب اكتشاف مؤسسها مادة الاسمنت في غضون عام 1817، حيث أصبح نشاط المجموعة الفرنسية يشمل قارات العالم من خلال مصانع عملاقة هي الأكبر على مستوى العالم الامر الذي يجعل المجموعة مؤسسة اقتصادية ذو ثقل وكذا ممثلى مجلس ادارتها والذين يستهلون جولاتهم الميدانية بجمهورية مصر العربية بزيارة مصنع أسمنت سيناء بمنطقة الحسنة بمحافظة شمال سيناء .
بدوره أكد تامر مجدى راغب، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، أنها شركة مساهمة مصرية تقوم بإنتاج الأسمنت الرمادي في مصنعها بمنطقة الصناعات الثقيلة في قرية بغداد بمدينه الحسنه في وسط سيناء.
وأشار راغب، إلى أن الشركة تعد من أكبر شركات إنتاج الأسمنت الرمادى فى مصر كما تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال فضلا عن موقع مصنعها وكذا لتواجد مستثمر فرنسي علي الاراضي المصرية في تلك المنطقة الأمر الذي يعكس المناخ الأمن و المستقر لجذب الاستثمارات .
وضم الوفد الفرنسي كلا من ، جي دومينيك لوى سيدوس، نائب ر ئيس مجلس إدارة شركة فيكا الفرنسية، جي دومينيك سيدوس، نائب ر ئيس مجلس إدارة شركة فيكا الفرنسية، جيانفرانكو تنتارديني، المدير الإقليمي لشركة فيكا الفرنسية ، بوردون أريك بيرنارد، مدير القطاع الهندسي لشركة فيكا الفرنسية ، اوليفير توماس، رئيس القطاع الفني لشركة فيكا الفرنسية.
حضر اللقاء من شركة اسمنت سيناء كلا من تامر مجدى راغب، العضو المنتدب، مدحت أبوجبل، رئيس القطاع الإداري، مصطفى حسين، مدير الشئون الإدارية، مصطفى جلال مدير قطاع الامن، ممدوح رفاعي، مدير العلاقات العامة.
وقام الوفد، خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء بزيارة ميناء العريش البحري حيث كان في استقبالهم اللواء محمد شريف، مدير عام الميناء، وذلك لتفقد منطقة الصوامع والتي يقوم من خلالها المصنع بتصدير الاسمنت الي مختلف دول العالم.