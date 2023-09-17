الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم قافلة لتسجيل مقاسات الأطراف الصناعية لـ ذوي الإعاقة

بالتعاون مع «قادرون باختلاف»

نظّمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب "قادرون باختلاف" بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، قافلة لتسجيل مقاسات الأطراف الصناعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المدينة الشبابية الدولية بالعريش ،تحت رعاية الدكتو أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشراف إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

قادرون باختلاف :

وقد استقبلت اللجنة المستفيدبن أعضاء مكتب قادرون باختلاف من ذوي الإعاقات الحركية سواء في الأيدي أو القدمين، وذلك لعمل أطراف صناعية، وفقا لاحتياج كل عضو حسب حالة الاعاقة وكذلك على ضوء المقاسات التي تم تسجيلها قرين كل عضو.

حيب تقوم الوزارة بالتنسيق مع المعهد المختص بالقاهرة لصناعة الأطراف حسب المقاسات التي قامت بتسجيلها اللجنة لتسليمها للأعضاء في وقت لاحق. لتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لهم لتُعينهم على الاستمرار في الحياة.

حيث تتيح الأطراف الصناعية مجال الحركة للمعاق سواء اليدين أو القدمين، لقضاء احتياجاته والتعامل مع الآخرين في المصالح الحكومية أو داخل نادي قادرون باختلاف.