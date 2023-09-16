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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة لإعداد كوادر شابة بسيناء للعمل بمجالات تكنولوجيا الاتصالات

بيان المبادرات لاشبال
بيان المبادرات لاشبال شمال سيناء

في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة شمال سيناء   لإعداد كوادر شابه مؤهلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتواكب مع مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي ، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبادرات التالية :  مبادرة " أشبال مصر الرقمية " والتي تستهدف طلاب المدارس بكافة أنواعها ابتداء من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي من جميع المحافظات.

حيث تتم عملية التقديم من خلال  الموقع الرسمي  ‏https://deci.gov.eg) ، والذي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشروط وخطوات التسجيل للمبادرة للدفعة الثانية (23..24) ، والتي سيكون التسجيل بها بالأسبقية ، قبل إغلاق التسجيل لهذه الدفعة .ومن المقرر بدء التدريب في شهر أكتوبر 2023م.

 

براعم مصر:

 

كما تم إطلاق مبادرة " براعم مصر الرقمية " والتي سوف يتم فتح باب التسجيل للدفعة الأولى من هذه المبادرة من خلال الموقع الرسمي ‏www.demi.gov.eg) ، في النصف الثاني من شهر سبتمبر ۲۰۲۳ ، ولمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ فتح باب التسجيل .

و المبادرة هي منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين في مادة " الرياضيات - العلوم - اللغة الإنجليزية " والذين يتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة .

 

وسيتم اختيارهم طبقا لشروط لاعدادهم على المهارات التكنولوجية الحديثة ، هذا بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية .، وسوف يتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تلك المجالات .

 

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سيناء كوادر تكنولوجيا الاتصالات أشبال

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