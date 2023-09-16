برنامج تدريبي للسيدات على السجاد اليدوي بشمال سيناء لإقامة مشروعات متناهية الصغر

تفقد العميد أسامة الغندور السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، مقر جمعية التدريب المهني والأسر المنتجة، لمتابعة البرنامج التدريبي للسيدات على السجاد اليدوي.. حيث قام بمتابعة البرنامج التدريبي القائم علي الانوال لعمل سجاد عالي الجودة.. حيث ابدي إعجابه بما وصل آلية المتدربات من المهارة.

اكتساب الخبرات:

وقال الغندور أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي، والذي تشتهر به عدد من الدول، هو الحفاظ على التراث واكتساب الخبرات التي تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تمكنها اقتصادياً واجتماعيًا باعتبارها شريك أساسي في المجتمع.

وأشار الغندور، إلي الاهتمام الذي يوليه اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بدعم صناعة السجاد اليدوي في مختلف المحافظات، وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ونائبه اللواء هشام الخولي

وذلك بنشر تلك الصناعة في مختلف مدن المحافظة، عن طريق تدريب مجموعة من السيدات ليكن مدربات في مختلف مراكز ومدن المحافظة لنشر تلك الصناعة لتحقيق عائد اقتصادي للأسرة.