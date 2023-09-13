رئيس مركز بحوث الصحراء يتفقد محطات بالوظة وجنوب القنطرة شرق بشمال سيناء

تفقد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، محطة بحوث بالوظة بشمال سيناء،لمتابعة الأنشطة البحثية وحالة الزراعات بالمحطة ، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار المتابعة الدورية المحطات البحثية للتأكد من حسن سير العمل ورفع مستوى الأداء بها.

البحوث التطبيقية:

ووجّه زغلول، بضرورة تقديم الخدمة للأشجار المستديمة، وضرورة التواصل الفعّال مع المجتمعات المحلية في نطاق عمل المحطة، والعمل على إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية وخاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية ومكافحة التصحر، وتفقد المبنى الإداري بالمحطة.

كما تابع حالة الاستراحات وقاعة الاجتماعات والمعامل والتأكد من جاهزيتها لتهيئة المناخ المناسب للقيام بالأنشطة البحثية.



وواصل "زغلول" جولته التفقدية بزيارة محطة بحوث جنوب القنطرة شرق، واطلع على الأنشطة البحثية بها، ووجه بضرورة حصر المشكلات القائمة في المناطق التي تخدمها المحطة ووضع الحلول المناسبة لها من خلال إجراء الدراسات والبحوث الملائمة للبيئة المحلية

وكلّف رئيس مركز بحوث الصحراء العاملين بالمحطة بتواصل تقديم الخدمات الزراعية لبناء قدرات المجتمع المحلي، وذلك بتقديم الاستشارات والدعم الفني والدورات التدريبية والإرشاد.

لافتاً إلى ضرورة متابعته المستمرة المفاجئة لسير العمل بجميع المحطات البحثية التابعة للمركز ، وذلك في إطار تعزيز الدور المجتمعي للمحطات البحثية التابعة للمركز لإحداث التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.