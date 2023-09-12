عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية في شمال سيناء

مراجعة المشروعات
مراجعة المشروعات المقدمة من شمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بدء أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية المقدمة من المشاركين، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، المهندس حسن العلاقمي، مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة بشمال سيناء، بجانب حضور ممثلين عن وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات.


وأشار المحافظ،  إلى تقدم 99 مشروعًا في مختلف الفئات الستة للمبادرة في شمال سيناء، من بينها 41 مشروعًا مكتملًا"6 مشروعات فئة المشروعات الكبيرة-11 مشروعًا فئة المشروعات المتوسطة-3 مشروعات فئة المشروعات الصغيرة-3 مشروعات فئة المشروعات الشركات الناشئة-12 مشروعًا فئة المشروعات المبادرات والمشاركات-6 مشروعات فئة المشروعات المتعلقة بالمرأة" و58 مشروعًا غير مكتمل.


ولفت المحافظ، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد أحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.


وأضاف اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه تم مناقشة 23 مشروعًا منذ بدء أعمال اللجنة التنفيذية في الفئات الكبيرة والمتوسطة في حضور أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة.

المكون الاخضر:


وأشار العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، إلي تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين وفقاً لمسطرة التقييم المعدة من وزارة التخطيط، والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر، والذى يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكي والذى يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.


وقال المهندس حسن العلاقمي، مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة بشمال سيناء أنه سيتم تحديد موعد على مستوي الإقليم خلال الفترة من 14 سبتمبر الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل لتكريم المشروعات الفائزة وعددها 18 مشروعًا من مختلف الفئات على مستوي المحافظة، وذلك في محافظة جنوب سيناء.

txt

ثروات طبيعية من الخامات المعدنية.. «شمال سيناء» محافظة بكر خالية من التلوث |تفاصيل

سيناء المشروعات الخضراء لجنة التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى للتعامل مع العاصفة دانيال

تحذير أممي من مجاعة كبيرة ستضرب الملايين خلال سنة

سفير اليابان يزور برنامج الأرز ويفتتح معمل الجايكا في محطة بحوث سخا

الذهب يستقر عالمياً مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأمريكي

ليفربول يجهز البديل.. متى يرحل محمد صلاح عن الدوري الانجليزي؟

ربع درنة اختفى.. لماذا كانت خسائر عاصفة دانيال مرعبة في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة أكبر شفاه في العالم: الرجال لا يبادلونني الحب بل يخافون مني

ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

فيديو

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ