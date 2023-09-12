بدء أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية في شمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بدء أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية المقدمة من المشاركين، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، المهندس حسن العلاقمي، مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة بشمال سيناء، بجانب حضور ممثلين عن وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات.



وأشار المحافظ، إلى تقدم 99 مشروعًا في مختلف الفئات الستة للمبادرة في شمال سيناء، من بينها 41 مشروعًا مكتملًا"6 مشروعات فئة المشروعات الكبيرة-11 مشروعًا فئة المشروعات المتوسطة-3 مشروعات فئة المشروعات الصغيرة-3 مشروعات فئة المشروعات الشركات الناشئة-12 مشروعًا فئة المشروعات المبادرات والمشاركات-6 مشروعات فئة المشروعات المتعلقة بالمرأة" و58 مشروعًا غير مكتمل.



ولفت المحافظ، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد أحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.



وأضاف اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه تم مناقشة 23 مشروعًا منذ بدء أعمال اللجنة التنفيذية في الفئات الكبيرة والمتوسطة في حضور أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة.

المكون الاخضر:



وأشار العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، إلي تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين وفقاً لمسطرة التقييم المعدة من وزارة التخطيط، والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر، والذى يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكي والذى يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.



وقال المهندس حسن العلاقمي، مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة بشمال سيناء أنه سيتم تحديد موعد على مستوي الإقليم خلال الفترة من 14 سبتمبر الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل لتكريم المشروعات الفائزة وعددها 18 مشروعًا من مختلف الفئات على مستوي المحافظة، وذلك في محافظة جنوب سيناء.