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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: نسعى لضبط منظومة البناء والقضاء على العشوائيات بسيناء

اجتماع بشأن تراخيص
اجتماع بشأن تراخيص البناء في سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة تسعي من أجل الوصول إلى أفضل السبل الممكنة لضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائي بمدن المحافظة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار المحافظ  خلال الاجتماع الذي عقد  برئاسته،  وبحضور اللواء كمال أبو الفتوح والعميد حمدي ربيع، من مكتب إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري المراكز التكنولوجية، إلي أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط منظومة البناء وتجنب العشوائيات.

 

وأشار المحافظ إلي أن إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة في الهيئة الهندسية هي الجهة المنوط بها تنفيذ الأعمال المطابقة لتراخيص البناء للسماح بتوصيل المرافق خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

ولفت المحافظ إلى أن المشروعات القومية والمنشآت والمباني الحكومية معفاة من اشتراطات البناء الجديدة والمطابقات.

 

الهيئة الهندسية:

 

ووجه المحافظ مجالس المدن بعدم إعطاء المواطنين خطابات لتوصيل المرافق، لان الهيئة الهندسية هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك بعد مطابقة المبني.

وشدد المحافظ، على تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم، مؤكدا على صدور قانون جديد للتصالح خلال الفترة المقبلة. 

بدورهما أستعرض اللواء كمال أبو الفتوح والعميد حمدي ربيع، من مكتب إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل المرافق وآلية تنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بما تشمله من ضوابط محددة لاستصدار تراخيص البناء إلي جانب مطابقة طلبات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج 10.

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