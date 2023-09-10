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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من 5 الي 100 ألف جنيه.. فرص تمويلية لمشروعات الشباب بشمال سيناء

إتاحة فرص تمويل لمشروعات
إتاحة فرص تمويل لمشروعات الشباب بسيناء

قال العميد اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن برنامج مشروعك، التابع لوزارة التنمية المحلية، يعمل على خلق فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة من أجل الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.


وأضاف الغندور، أنه تم عقد ندوة في مدينة الشيخ زويد، بحضور لجنة من وزارة التنمية المحلية  لعرض الفرص التمويلية لمشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة  بهدف  تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر، بجانب التوعية بفرص تمويل المشروعات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية تيسيرا على الشباب والمنتفعين من صندوق التنمية المحلية للحد من البطالة، مساعدة الشباب لعمل مشاريع خاصه بهم ، وللمرأة المعيلة لعمل مشروع منزلي وذلك  بتوجيهات من  اللواء دكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة الاهتمام بالمشروعات وتسهيل إجراءات تمويلها.

 

المشروعات الصغيرة:


وأشار محمد المالح مدير ادارة تنمية القرية بمجلس مدينة الشيخ زويد ان تمويل القروض المتاحة ضمن برنامج مشروعك هي، مشروعات متناهية الصغير عبارة عن تربية الاغنام والمفروشات وخلافه وتبدا من 5000 الى 20000ج بدون فوائد، وأول قسط يتم سداده بعد ثلاثة شهور.


وأضاف المالح، أن المشروعات الصغيرة التي يمولها البرنامج هي الملابس الجاهزة والسوبر ماركت والمحل التجاري وتبدأ من 15000ج الى 50000ج.


وأكدت هبه ابوشادى مدير إدارة مشروعك بالمجلس، بانه يمكن الحصول على قروض ميسرة عن طريق ادارة مشروعك بالمجلس، وهي قرض حتي 30000جنيه، وقرض حتي 100000جنيه، بعد استيفاء المستندات المطلوبة.


وقالت ريم على يعقوب، رئيس وحدة السكان بالمحافظة،  ان مشاركة وحدة  السكان الفرعية في الندوات تأتي فى اطار خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية ، بجانب وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها. 


وأوضح خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة أن الندوة عقدت بالقاعة الرئيسة لمجلس مدينة الشيخ زويد بمشاركة   اعضاء  وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد .

 

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