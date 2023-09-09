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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة ندوات ثقافية بمساجد سيناء ضمن برنامج "اقرأ" الصيفي

استمرار عقد اللقاءات
استمرار عقد اللقاءات الدينية بمساجد سيناء

تعقد مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، سلسلة ندوات ثقافية بمساجد المدن بمختلف مراكز المحافظة، ضمن ببرنامج ( اقرأ ) الصيفي بالمديريات الإقليمية ( لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية تحت عنوان : "فكرة في كتاب" تتناول مضمون أحد كتب المكتبة التي يقام بها اللقاء، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 

 

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة ، واستمرارًا لجهود تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات ، وفي ضوء برنامجها الدعوي والعلمي والتثقيفي ، واهتمامها في بناء الوعي الرشيد ، ومواجهة التطرف .

 

20 ندوة:

 

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة،  انه  ستقام   ندوة بمسجد الزهراء  بالعريش ضمن برنامج ( اقرأ ) الصيفي الأربعاء المقبل  ، تحت عنوان "فكرة في كتاب" ضمن (20) ندوة تنفذها وزارة  الأوقاف بالمساجد الكبرى بمدن المحافظات الإقليمية.

 

وفى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ، قدمت  القافلة الدعوية المشتركة  بين الأزهر والإفتاء والأوقاف ،دروس دينية،  بمساجد رفح ( الماسورة) ، والجورة تحت عنوان " حال النبى صلى الله عليه وسلم مع ربه".

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سيناء تثقيفية ندوات اقرأ الأوقاف

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