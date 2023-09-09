سلسلة ندوات ثقافية بمساجد سيناء ضمن برنامج "اقرأ" الصيفي

تعقد مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، سلسلة ندوات ثقافية بمساجد المدن بمختلف مراكز المحافظة، ضمن ببرنامج ( اقرأ ) الصيفي بالمديريات الإقليمية ( لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية تحت عنوان : "فكرة في كتاب" تتناول مضمون أحد كتب المكتبة التي يقام بها اللقاء، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة ، واستمرارًا لجهود تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات ، وفي ضوء برنامجها الدعوي والعلمي والتثقيفي ، واهتمامها في بناء الوعي الرشيد ، ومواجهة التطرف .

20 ندوة:

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، انه ستقام ندوة بمسجد الزهراء بالعريش ضمن برنامج ( اقرأ ) الصيفي الأربعاء المقبل ، تحت عنوان "فكرة في كتاب" ضمن (20) ندوة تنفذها وزارة الأوقاف بالمساجد الكبرى بمدن المحافظات الإقليمية.

وفى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ، قدمت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والإفتاء والأوقاف ،دروس دينية، بمساجد رفح ( الماسورة) ، والجورة تحت عنوان " حال النبى صلى الله عليه وسلم مع ربه".