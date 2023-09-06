أوقاف شمال سيناء تتسلم 2000 شنطة غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

وصلت إلى محافظة شمال سيناء لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة شمال سيناء، الدفعة الثانية لشنط السلع الغذائية من وزارة الأوقاف.

حيث تسلمت مديرية أوقاف شمال سيناء اليوم الأربعاء ، الدفعة الثانية من شنط السلع الغذائية باجمالي 2000 شنطة غذائية ، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع ، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

الأولى بالرعاية:

وتم تسليمها إلى اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز محافظة شمال سيناء ، بالتنسيق بين المحافظة ، و مديرية الأوقاف ، ومديرية التضامن الاجتماعي ، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

وبذلك يصبح إجمالي ما تم تسليمه إلى مديرية التضامن الاجتماعي، من مديرية أوقاف شمال سيناء ( ٦٠٠٠ ) آلاف شنطة سلع غذائية حتى تاريخه من شهر سبتمبر ٢٠٢٣م.

وقد تسلمت لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء ،امس 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي و40000 شنطة سلع غذائية من وزارة الأوقاف.