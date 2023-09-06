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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يتابع سير العمل بمساجد شمال سيناء

قيادات وزارة الأوقاف
قيادات وزارة الأوقاف تتابع سير العمل بمساجد سيناء

عقد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، اجتماعًا هامًا مع أئمة وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف شمال سيناء، بحضور الدكتور  نوح عبد الحليم العيسوي المر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام المتابعة والتقييم، الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية الأوقاف بشمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر مع أئمة وقيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية، وفي ضوء رسالة الأوقاف الدعوية.

 

الحس الإيماني

وجرى التأكيد خلال الاجتماع  على أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء، والدروس المنهجية ودروس الواعظات  والمنبر الثابت ومجلس الفقه، ومجلس الحديث، والأسابيع الدعوية، والبرنامج الصيفي للطفل،  وبرنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد.

كما أكد الاجتماع على ضرورة تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد بمدن وقرى المحافظة.

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