وضع خطة متكاملة استعدادا لموسم السيول والأمطار بالحسنة شمال سيناء

كلف المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، مدير إدارة الأزمات والطوارئ بالانتهاء من وضع خطة متكاملة لمواجهة موسم السيول والامطار القادم، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وخلال اجتماع رؤساء القرى، نبه إلى ضرورة متابعة تنفيذ برنامج المياه الخاص بكل قرية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسنة والتأكد من إعطاء كل مواطن حقه في مياه الشرب.

التيار الكهربائي:

وناقش خلال الاجتماع، مشكله انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في بعض القري وتم بحث المشكلة مع السيد المهندس مدير قطاع الكهرباء بالحسنة لوضع الحلول المناسبة لإنهاء تلك المشكلة

وشدد رئيس المركز والمدينة، على ضرورة عمل حملات للمرور على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار والتأكد من بيع السلع الغذائية بأسعار في متناول الجميع والتصدي لاحتكار السلع الغذائية وعمل تقارير بما تم في هذا الشأن وعرضه على رئيس المدينة.

كما وجه إلى ضرورة تفعيل الحجز الإداري بالقرى لتحصيل كافة المتأخرات لضمان الحفاظ على المال العام والحفاظ على أملاك الدولة.

ووجه رئيس المركز والمدينة، جميع رؤساء القرى بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص، والرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة، حتى لا يتعرض المخالف للمسائلة القانونية والإزالة الفورية.