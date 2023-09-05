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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم يطالب بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمحافظة شمال سيناء

وزير التعليم يبحث
وزير التعليم يبحث وصع خطة استراتيجية للنهوض بالعملية التعليم

أكد حمزة رضوان  وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء،  ان الكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أكد علي تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمحافظة شمال سيناء، من خلال تجهيز المزيد من القاعات الخاصة بمجموعات الدعم المدرسي ومشاركة أبرز المعلمين المتميزين، مع تقديم مجموعات الدعم المدرسي بأسعار مناسبة للطلاب.

 

مدرسة المتفوقين:

 

كما وجه الدكتور رضا حجازي ، أثناء الاجتماع الذي عقدة  لوضع استراتيجية متكاملة ومنسقة بين كافة الأجهزة المعنية للنهوض بالمجتمع السيناوي، وفقا للتكليفات الرئاسية.   بالإسراع فى الانتهاء من إنشاء مدرسة المتفوقين STEM بالمحافظة لالتحاق الطلاب بها بدءًا من العام القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وأكد كذلك علي تنفيذ خطة الأنشطة المتكاملة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمحافظة، ووجه بسرعة التوسع في عدد المدارس بالمحافظة  ،مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

 

مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الأمية والتسرب التعليمي لمختلف المراحل التعليمية بكفاءة وفعالية، والتحاق المواليد والأطفال الذين ليس لديهم هوية، كما وجه بحصر الأطفال الذين لم يتم استكمال أوراقهم، وعمل إسراع تعليمى لهؤلاء الأطفال.

 

 

 

وقدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  محافظة شمال سيناء،  كل الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدعمه الكامل للعملية التعليمية بالمحافظة .

كما قدم  الشكر والتقدير للواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء لحرصه علي أن تقدم العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات على أكمل وجه،  وان تظهر المحافظة بالمظهر اللائق وان تحصل المحافظة على المراكز الأولى علي مستوي الجمهورية في جميع المسابقات التي تشترك فيها ،.

 

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