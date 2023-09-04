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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الزراعة: الدولة أنفقت 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية بسيناء

وزير الزراعة يتفقد
وزير الزراعة يتفقد تجمع النثيلة بوسط سيناء

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  ان الدوله انفقت ما يزيد على ٧٥٠ مليار جنيه في تدعيم مشروعات البنيه التحتيه للتعليم والصحه ومحطات الكهرباء والصرف الصحي ، وكذا  مشروعات الحمايه المجتمعيه لتدعيم الفئات الاولي بالرعايه في مناطق سيناء .

واشار الي ان القياده السياسه وجهت بتنفيذ العديد من المشروعات في الفتره المقبله تخص دعم المزارعين بشمال سيناء وتخفيف الاعباء عن المواطنين في الفتره القادمة

 

500ألف فدان :


وقال القصير ،  اثناء توزيع عقود الأراضي الزراعية على المنفعين بسيناء ، الي ان هناك العديد من المشروعات الزراعيه المرتبطه بالمحافظه ومنها :
الى جانب مشروع تنميه شمال ووسط سيناء والذي يهدف الي زراعة واستصلاح 500  الف فدان.
ومشروع التجمعات الزراعيه المتكامله والذي تكلف اكثر من 7 مليار جنيه لانشاء 17 تجمع زراعي متكامل. 
 

كما تم إنشاء عدد ثلاث مراكز للخدمات الزراعيه المتكامله لخدمة التجمعات الزراعيه اثنين منها  في شمال سيناء ومركز اخر بجنوب سيناء ،وذلك بتكلفة ٦٠٠ مليون جنية


 إلى جانب تنفيذ مشروعات للدعم الزراعي والانتاج الحيواني لتقديم الدعم للفئات الاولي بالرعايه .


 

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