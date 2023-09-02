بالتعاون بين جامعة العريش ووزارة الاتصالات.. تأهيل شباب سيناء لسوق العمل

تابع الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، بمحافظة شمال سيناء، استمرار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين جامعة العريش، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) لتأهيل قاطني شمال سيناء لسوق العمل، في إطار حرص جامعة العريش على التطوير التكنولوجي،وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأهيل لسوق العمل.

حيث يتم عقد جلسات تعريفية ببرنامج اللغة الإنجليزية للمتدربين المتقدمين للحصول على منحة التدريب بالبرنامج والمجتازين للتقييم المبدئي؛ حيث تم عرض المراحل المختلفة التى يمر بها المتدرب للحصول على التدريب بمستوياته المختلفة، وعدد ساعاته، والمميزات التى يحصل عليها ثمرة التحاقه بالبرنامج التدريبي، واعتماد الشهادة التى يحصل عليها من أربع عشرة دولة متقدمة، وست جامعات دولية معتمدة، والخيارات المتاحة أمامه لإتمام البرنامج التدريبي بنجاح.

تدريبات متنوعة :



وتقدم الاتفاقية التى وقعها رئيس الجامعة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تدريبات متنوعة عالية الجودة لقاطني شمال سيناء فى المجالات المختصة بأساسيات الحاسب الآلي وتكنولوجيا وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والشبكات، واللغات الأجنبية (الإنجليزية والألمانية) فى الفئات العمرية من ١٦-٤٠ عاما.

حيث يتم تقديم الدعم لتأهيل الشباب لسوق العمل بخبرة وكفاءة واقتدار للنهوض بالمجتمع السيناوي المستهدف ومصرنا الحبيبة.

