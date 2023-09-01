التضامن توقع 9 بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية في شمال سيناء

وقعت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي عدة بروتوكولات تعاون مع الجمعات الأهلية، ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الاهلية بشمال سيناء، للنهوض بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي للعائدين بقري الشيخ زويد.

وقد شهدت عمبية التوقيع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

9برتوكولات:

حيث تم توقيع 9 برتوكولات مع الجمعيات الأهلية وهي :

جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، جمعية كنوز البردويل للتنمية الشاملة، جمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد، وجمعية رسالة نور علي نور، جمعية سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، جمعية اسر الشهداء والمصابين، جمعية حقوق المرأة السيناوية، جمعية بنت البادية للتنمية، جمعية الأسر المنتجة.



برنامج فرصة:

وشملت بروتوكولات التعاون عدة برامج ومشروعات هي: برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، ومشروع دعم الاسر الاولي بالرعاية، تدريب وتأهيل الاسر الاولي بالرعاية ببئر العبد، ومشروع التمكين للنهوض بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي للعائدين بقري الشيخ زويد، ومشروع انشاء مصنع اعلاف دواجن، ومشروعات تمكين اسر الشهداء والمصابين، ومشروع تطوير مركز اعداد الاسر المنتجة.