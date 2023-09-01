وزيرة التضامن تعقد لقاءً موسعًا مع مشايخ القبائل والعواقل بسيناء| تفاصيل

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً موسعًا مع مشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية في قاعة الاجتماعات في مدينة الشيخ زويد، في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.



وأكدت الوزيرة ،في بداية اللقاء علي اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء من خلال حزمة من المشروعات للتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والاسرية.

حفر 22 بئر مياه:



وأشار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم حزمة من المشروعات في شمال سيناء منها تمويل حفر 22 بئرمياه بقري الشيخ زويد وانشاء محطات تحلية المياه وإعادة تأهيل المنازل ورفع كفاءتها.

ووجه سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، الشكر لرئيس الجمهورية علي الدعم المتواصل لشمال سيناء وخاصة مدينة الشيخ زويد.

كما وجه الشكر لرئيس الوزراء ولكل الوزارات علي الزيارات المتكررة وإقامة مشروعات بشمال سيناء، بجانب توجيه الشكر للقوات المسلحة والشرطة علي تطهير سيناء من الإرهاب، مؤكدًا أن لوزارة التضامن الاجتماعي دور بارز في قري شمال سيناء من خلال حفر الابار وإعادة تأهيل المنازل ومشروعات الرعاية الاجتماعية.