تتجاوز مخاطر العنف ضد الأطفال حدود الاعتداء البدني، لتشمل صورًا أخرى قد لا ينتبه إليها بعض الآباء، مثل الإهانة والتوبيخ المستمر والعنف اللفظي والنفسي، وهي ممارسات قد تترك آثارًا ممتدة على شخصية الطفل وثقته بنفسه ومستقبله.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، من خطورة التفكك الأسري والعنف اللفظي والنفسي على الأطفال، مؤكدًا أن هذه الممارسات قد تترك آثارًا عميقة على تكوين شخصياتهم وتؤثر في مستقبلهم، خاصة أنها تهدد شعورهم بالأمان والاستقرار داخل الأسرة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تناول وليد رشاد أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأطفال، مشيرًا إلى أن التفكك الأسري يأتي في مقدمة المشكلات التي تنعكس بصورة مباشرة على حياتهم النفسية والاجتماعية.

التفكك الأسري يهدد شعور الأطفال بالأمان

وأوضح أستاذ علم الاجتماع أن الأطفال يواجهون مجموعة من التحديات، من بينها تفاوت فرص الحصول على التعليم والترفيه والرعاية الصحية، إلا أن التفكك الأسري يمثل أحد أخطر التحديات التي قد تؤثر في استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأشار إلى أن الأسرة تمثل البيئة الأولى التي يتشكل داخلها وعي الطفل وشخصيته، ولذلك فإن غياب الاستقرار الأسري قد ينعكس سلبًا على طريقة تفكيره وتعامله مع المحيطين به، فضلًا عن تأثيره في إحساسه بالأمان والثقة.

العنف ضد الأطفال لا يقتصر على الضرب

وشدد وليد رشاد على أن العنف ضد الأطفال لا يقتصر على الاعتداء البدني أو الضرب، لكنه يشمل أيضًا الإهانة والعنف اللفظي والتعامل بأساليب تترك آثارًا نفسية سلبية لدى الطفل.

وأكد ضرورة تغيير ثقافة التربية القائمة على التخويف والعقاب، والابتعاد عن الممارسات التي تقلل من الطفل أو تؤثر في ثقته بنفسه، مع الاهتمام بتوفير بيئة أسرية تقوم على الحوار والتفاهم والاحترام.

3 قواعد أساسية للتربية الإيجابية

وحدد أستاذ علم الاجتماع 3 قواعد أساسية للتربية الإيجابية، يمكن أن تساعد الآباء والأمهات على بناء علاقة صحية مع أبنائهم، وتتمثل في:

التوجيه بدلًا من الإهانة: التعامل مع أخطاء الطفل من خلال التوضيح والإرشاد، بعيدًا عن التجريح والتقليل من شأنه.

تقديم القدوة الحسنة: أن يكون سلوك الوالدين نموذجًا إيجابيًا يحتذي به الأطفال في تعاملاتهم اليومية.

الحوار والاحترام: بناء علاقة أسرية قائمة على التفاهم والاستماع، بدلًا من فرض الأوامر باستخدام الخوف والعقاب.

وليد رشاد يكشف أهمية الإعلام في تشكيل وعي الأطفال

وأكد وليد رشاد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي الأطفال والتأثير في سلوكياتهم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالمحتوى الموجه للصغار، بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الجديدة والتغيرات التي فرضها العصر الرقمي.

ودعا إلى إعادة تقديم برامج وأغاني ومسلسلات الأطفال القديمة بصورة عصرية، تجمع بين القيمة التربوية والجاذبية الفنية، وتستطيع الوصول إلى الأطفال بلغتهم واهتماماتهم الحالية.

واختتم بالتأكيد على أهمية تكامل دور الأسرة والإعلام في تنشئة الأطفال، وتوفير محتوى إيجابي يساعد على بناء شخصياتهم، ويعزز القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم.