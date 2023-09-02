وزيرة التضامن الإجتماعي تستجيب لمطالب نواب شمال سيناء

استجابت وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج للمطالب التي تقدم بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمحافظة شمال سيناء، خلال لقاء هم مع الوزيرة بحضور محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، والعديد من اهالى ومشايخ القبائل في مختلف مراكز شمال سيناء.

وقال النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب ، إن الزيارة أثمرت عن العديد من المكاسب لأهالي المحافظة منها :

المساهمة فى زواج ٨٠ عروس من بنات سيناء، وتوزيع ٤٠٠٠ رأس أغنام على أهالينا، إلى جانب دعم المزارعين بالتقاوى والشتلات الزراعية قبل موسم الشتاء خلال هذا العام.

كما وافقت الوزيرة على دعم جمعية شهداء ومصابي سيناء بالعديد من المساعدات، علاوة عل مساهمة فى وزارة التضامن الإجتماعي في حفر الآبار بقرى وتجمعات مناطق الشيخ زويد ورفح، ووافقت علي شراء ٥ سيارات فنطاس مياه لنقل المياه الي الشيخ زويد ورفح.

تكافل وكرامه:

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين 9 من الجمعيات الاهليه والوزاره، علاوة على المساهمة فى ترميم بعض المنازل المتضررة من الحرب على الإرهاب .

وطلب النواب سرعة إنهاء ملف توظيف أسر الشهداء والمصابين بمراكز شمال سيناء، وطلب المساهمة فى دفع رسوم التأمينات المتأخرة للصيادين العاملين بميناء العريش عن فترة توقف الصيد خلال الفترة السابقة .

كما طلب النواب الموافقة علي رفع قيمة المساعدات وزيادة المستحقين لبرنامج تكافل وكرامه .