وزيرة التضامن تلتقي أسر الشهداء والمصابين في شمال سيناء

التقت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، اسر الشهداء والمصابين في قاعة المؤتمرات في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش، في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وقالت القباح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكن كل احترام وتقدير واعتزاز لأسر الشهداء، ويوجه مختلف الوزارات بالاهتمام بالمصابين، لافته الي أنه توجد إدارة جديدة في الوزارة لأسر الشهداء والمصابين المدنيين لمساعدتهم فى الاستفادة من جميع خدمات الحماية الاجتماعية والصحية وكافة ما تقدمه الدولة من خدمات لهم.

وأشارت القباح، الي تحمل وزارة التضامن الاجتماعي تكاليف العمليات الجراحية والعلاج طويل المدي من خلال برنامج تكافؤ الفرص، بجانب المصروفات الدراسية لطلبة المدارس وطلبة الجامعات المتعثرين عن السداد، فضًا عن الحصول علي وحدات الإسكان الاجتماعي وتيسير الإجراءات، وتخصيص الية لتواصل اسر الشهداء والمصابين مع الوزارة مباشرة دون وسيط.

واستعرضت القباج المشكلات التي تواجه أسر الشهداء والمصابين في شمال سيناء من بينها تأخر التوظيف حيث سيتم بحث هذه المشكلة مع مختلف الوزارات المعنية، وتوفير فرص عمل من خلال برامج الوزارة، وعدم اعتداد بعض الجهات ببطاقة اسر الشهداء والمصابين والمعوقات الإدارية خلال تجديد تلك البطاقات.

من جانبه وجه المحافظ التحية الي كل الشهداء الذين سالت دمائهم الذكية علي أرض شمال سيناء، مؤكدًا علي اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها والمحافظة بجميع مديرياتها باسر الشهداء والمصابين.

بطاقة التكريم:



وأكد المحافظ، أنه يتم تقديم عدة خدمات من خلال بطاقات التكريم لأسر الشهداء والمصابين من بينها الاعفاء من كافة المصروفات الدراسية، وتقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية، وحصول المستفيدين على الخدمات (بطاقة الخدمات المتكاملة – الأطراف الصناعية السيارات المجهزة - تكافل وكرامة) إلى جانب توفير الاشتراكات والتجديد المجانى في مراكز الشباب والنوادى والمنشآت الرياضية، الدخول المجانى لقصور وبيوت ومكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومنح الدخول المجانى لجميع المتاحف والمناطق الأثرية، وتوفير الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها .