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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: شمال سيناء شهدت تغييرا كاملا في شكل الحياة وتحظى باهتمام كبير

النائب ابراهيم نظير،
النائب ابراهيم نظير، عضو مجلس النواب

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن محافظة شمال سيناء كانت من المناطق المهمشة، ولم تحصل على نصيبها من التطور والتنمية والاستقرار، وذلك قبل تولي الرئيس السيسي مهام إدارة الدولة، ويضع تنميتها نصب أعينه.

وأضاف “ نظير”، في تصريح لـ“صدى البلد”، أن هناك تركيز قوى من القيادة السياسية على إحداث التنمية الشاملة في منطقة شمال سيناء، بمختلف المجالات الحياتية، في الإسكان والسياحة والمشروعات الزراعية، لافتا إلى أهمية استغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تملكها هذه المحافظة في تحسين أحوال المعيشة لقاطنيها.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن حماية الحدود الشرقية للدولة وتحقيق الأمان والاستقرار بها، والقضاء على قوى الشر والإرهاب، عمل على إعطاء رسالة لأهالي المحافظة بمدى الدعم والاهتمام الذي توجه الدولة لهم مما يعمل على شعورهم بالانتماء للوطن.

ونوه عضو مجلس النواب، بأهمية تكاتف سكان المحافظة مع الدولة في مواجهة أي مشكلة من شأنها إلحاق أي نوع من الضرر عليهم بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.

واختتم النائب حديثه، قائلا: “كما أن الآونة الأخيرة شهد الجميع فيها التغيير الجذري لشكل الحياة في شمال سيناء، خاصة بعد إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية خلال موسم الصيف الحالي، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتعاش السياحة بهذا الجزء من الدولة”.

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واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بُذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.

سيناء الأسكان التنمية الفعاليات السياحة

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