أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للمسئولين بشأن سيناء لهذا السبب| فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل زيارته إلى سيناء، اليوم، حيث تحرك هو وعدد كبير من الإعلاميين، دون الحاجة إلى تأمين خاص، مؤكدا أنهم يشعرون بالراحة والأمان؛ بعدما تم تأمين المنطقة بشكل كامل، وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يعرض على قناة “صدى البلد”، أن كل رملة في سيناء، تعتبر ذات قيمة عظيمة بالنسبة لهم، مشرا إلى أن التضحية كانت كبيرة جدا؛ لمواجهة التهديد الإرهابي في تلك المنطقة.

وناشد أحمد موسى، جميع المسئولين، بالقيام بأنشطة متعددة في سيناء، وزيارة هذه المنطقة المهمة، حيث يرى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير، مؤكدا أن مصلحة مصر العليا تكون هي الأساس، وأن دورنا كمواطنين مصريين، هو حماية ودعم بلدنا، والتصدي لأي تهديد حتى آخر نفس، في سبيل الحفاظ على أمان واستقرار مصر.