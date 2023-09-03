أحمد موسى: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية أرض الفيروز بالمشاريع الصناعية

قال الإعلامي أحمد موسى ، إنه تجري حالياً تنفيذ مجموعة من المشاريع الصناعية والبنية التحتية في منطقة سيناء، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً لتنمية هذه المنطقة، ويتم التركيز في الوقت الحالي على مناطق شمال وجنوب ووسط سيناء.

وتابع موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" أهل الشر كانوا بيقولوا البلد بتشيل الزراعات بتاعة الناس في سيناء".



ونوه الإعلامي أحمد موسى، إلي أن القضاء علي الارهاب في سيناء أمن حقيقي للدولة المصرية، مضيفا:" الرئيس السيسي حريص علي حقوق أهالي سيناء من الأراضي".

