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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شغالين على الهواء .. أحمد موسى يكذّب ادعاءات عميل بالمخابرات الأمريكية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أحد عملاء المخابرات الأمريكية يدعى سام قام بنشر كلام على لسانه لم يحدث في حلقة اليوم.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ما فعله عميل المخابرات الأمريكية شيء عجيب".

 وتابع الإعلامي احمد موسى: "هذا العميل يشتغل لحساب أجهزة استخبارات أمريكية وينفذ أجندة وقام بنسب كلام لي لم أقله مطلقا".

وأكمل موسى:" الكلام اللي نسبه ليا العميل ده محصلش وهو كاذب"، مضيفا:" إحنا شغالين على الهواء ده محصلش".

 وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ما فعله سام عميل المخابرات الأمريكية مجرد تأليف قصص وأكاذيب".

موسى أحمد موسى عميل اكاذيب اخبار التوك شو

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