أحمد موسى عن صرف السلع التموينية : خد اللي أنت عايزه كله موجود

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن يقوم بصرف السلع التموينية مع بداية كل شهر، مضيفا:" المواطن يحصل على السلع التي يرغب فيها وكل السلع متاحة".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المواطن يحصل على ما يرغب من سلع وكل السلع متواجدة ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" كل فرد في بطاقة التموين له 50 جنيه والمواطن ياخد اللي هو عايزه كل السلع موجودة ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" كيلو السكر في التموين بـ 12.60 جنيه وسعره الحر يتراوح بين 25 و30 جنيه ".

وعرض الإعلامي احمد موسى تقريرا يرصد صرف المواطنين للسلع التموينية من مكاتب التموين على مستوى الجمهورية ".