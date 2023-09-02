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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رقم خيالي في الأسبوع الواحد .. مفاجأة عن العرض السعودي لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى،  على الأخبار المتداولة عن صفقة انتقال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحديث عن انتقال  محمد صلاح لاتحاد جدة الخبر الرئيسي في العالم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الإعلام السعودي يتحدث عن اقتراب انضمام محمد صلاح لاتحاد جدة السعودي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يورجن كلوب لا يرغب في رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول ومحمد صلاح لم يتحدث مطلقا عن انتقاله للدوري السعودي".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" العرض السعودي لمحمد صلاح الأكبر في التاريخ وعرضوا عليه 1.5 مليون جنيه استرليني في الأسبوع وده رقم كبير".

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