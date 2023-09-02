كلوب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد شائعات انتقاله لاتحاد جدة

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، باحترافية النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بعد شائعات انتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة عكاظ السعودية الأسبوع الماضي حسم اتحاد جدة صفقة ضم محمد صلاح، وهو ما نفاه المدرب كلوب خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة.

وقال يورجن كلوب في تصريحات جديدة أبرزتها شبكة “ليفربول إيكو”: " من وجهة نظري لا أرى شيئًا على الإطلاق يثير القلق، محمد صلاح ملتزم للغاية حقًا في التدريب بشكل كامل هناك، في اجتماعات القيادة هذا الأسبوع، وهو حاضر تمامًا".

وأضاف:" يجب أن أتعامل مع الحقائق، والحقيقة هي أن كل شيء على ما يرام، نحن هنا وكل شيء على ما يرام".

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول، لمواجهة أستون فيلا غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.