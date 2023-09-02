لازم نفتكر كل اللي حصل.. أحمد موسى: الناس بتنسى المشروعات وإنجازات الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى، ضرورة تواجد زخم من الشعب المصري تجاه المشروعات التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم المواطن يبقى عارف حجم المشروعات التنموية الكبرى في كافة القطاعات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الناس بتنسى إنجازات الدولة والمشروعات التنموية الكبرى، هل الناس فاكرة مشروعات الإسكان الاجتماعي والوضع قبل هذه المشروعات التي تتم خلال العشر سنوات الأخيرة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم نفتكر اللي حصل في بلدنا طوال السنوات الماضية من مشروعات تنموية".

وتعجب الإعلامي أحمد موسى:" الناس نسيت المشروعات التنموية حتى الإرهاب اتنسى".