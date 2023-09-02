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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لازم نفتكر كل اللي حصل.. أحمد موسى: الناس بتنسى المشروعات وإنجازات الدولة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، ضرورة تواجد زخم من الشعب المصري تجاه المشروعات التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لازم المواطن يبقى عارف حجم المشروعات التنموية الكبرى في كافة القطاعات".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الناس بتنسى إنجازات الدولة  والمشروعات التنموية الكبرى، هل الناس فاكرة مشروعات الإسكان الاجتماعي والوضع قبل هذه المشروعات التي تتم خلال العشر سنوات الأخيرة".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم نفتكر اللي حصل في بلدنا طوال السنوات الماضية من مشروعات تنموية".

 

وتعجب الإعلامي أحمد موسى:"  الناس نسيت المشروعات التنموية حتى الإرهاب اتنسى".

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو المشروعات إنجازات الدولة

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