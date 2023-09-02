عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن الراحل محمد الفايد: عمل استثمارات هائلة في إنجلترا

محمد الفايد
محمد الفايد

نعى الإعلامي أحمد موسى، الملياردير المصري محمد الفايد، الذي وافته المنية أمس، قائلا:" خالص العزاء لأسرته وكل محبيه".

حلم لم يتحقق| حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها

بعد ساعات من وفاته| الكشف عن دعاوى قضائية بين أبناء محمد الفايد.. تفاصيل

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في بداية التسعينيات، ذهبت إلى الإسكندرية؛ لتنفيذ تحقيق صحفي عن محمد الفايد، وذهبت إلى منزله".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "محمد الفايد بدأ حياته في الإسكندرية، وعمل في التجارة، وسافر إلى الإمارات، وأصبح مليارديرًا"، مضيفا: "محمد الفايد اسم كبير في إنجلترا وفي العالم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محمد الفايد كانت تجمعه علاقة قوية بالعائلة المالكة في بريطانيا"، مضيفا:" محمد الفايد كان فخور جدا بوطنه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" محمد الفايد عمل استثمارات هائلة في إنجلترا"، مضيفا أن "إنجلترا رفضت تعطي محمد فايد الجنسية البريطانية".

الفايد محمد الفايد أحمد موسى رحيل محمد الفايد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني.. توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

العراق.. مصرع متظاهر ثانِ متأثرا بإصابته في أحداث كركوك

بالأمر فوري التنفيذ.. الرئيس النيجيري يستدعي سفراء بلاده من جميع أنحاء العالم

150 جنيها شهريا.. بشرى للموظفين بعد ترقيتهم بقرار «المركزي للتنظيم والإدارة»

رئيس وزراء العراق يفتح تحقيقا عاجلا بشأن الأحداث في كركوك

شغالين على الهواء .. أحمد موسى يكذّب ادعاءات عميل بالمخابرات الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

قشر السمك اللامع.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

أمريكي يشهر إسلامه بسبب فتاة مصرية.. ما القصة؟| «فيديوجراف»

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ