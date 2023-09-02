أحمد موسى عن الراحل محمد الفايد: عمل استثمارات هائلة في إنجلترا

نعى الإعلامي أحمد موسى، الملياردير المصري محمد الفايد، الذي وافته المنية أمس، قائلا:" خالص العزاء لأسرته وكل محبيه".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في بداية التسعينيات، ذهبت إلى الإسكندرية؛ لتنفيذ تحقيق صحفي عن محمد الفايد، وذهبت إلى منزله".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "محمد الفايد بدأ حياته في الإسكندرية، وعمل في التجارة، وسافر إلى الإمارات، وأصبح مليارديرًا"، مضيفا: "محمد الفايد اسم كبير في إنجلترا وفي العالم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محمد الفايد كانت تجمعه علاقة قوية بالعائلة المالكة في بريطانيا"، مضيفا:" محمد الفايد كان فخور جدا بوطنه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" محمد الفايد عمل استثمارات هائلة في إنجلترا"، مضيفا أن "إنجلترا رفضت تعطي محمد فايد الجنسية البريطانية".