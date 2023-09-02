بعد ساعات من وفاته| الكشف عن دعاوى قضائية بين أبناء محمد الفايد.. تفاصيل

كشف صحيفة ديلي ميل البريطانية بعد ساعات من وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن خلافات ودعاوى قضائية بين اثنين من أبنائه.

كان لديه أربعة أطفال من زوجته الثانية: عمر، كاميلا، ياسمين وكريم.

واندلع النزاع بين رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا والفضاء عمر وكاميلا البالغة من العمر 38 عامًا، مع ظهور سلسلة من الدعاوى والادعاءات المضادة في المحكمة العليا.

دعوى قضائية بين أبناء محمد الفايد

وطالب عمر بتعويض قدره 100 ألف جنيه إسترليني عن الاعتداء الذي زعم أن كاميلا وزوجها رجل الأعمال السوري محمد إسريب دبروه، وهي مزاعم نفاها.

ومن جانبها، قالت كاميلا للمحكمة إن تصرفات شقيقها غير المسؤولة تشكل إحراجاً للعائلة، وهي ادعاءات يرفضها.

وحث القاضي الأشقاء على حل المشكلة على انفراد، وأخبر عمر تاتلر أنه يفضل النظر إلى ما وراء الدراما العائلية، ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم التوصل إلى حل منذ عام 2022.

ويعد أشهر أبناء الفايد هو دودي، الذي قُتل إلى جانب الأميرة ديانا في عام 1997.

وبعد مرور عشرين عامًا على وفاتهم، قال الأصدقاء إن الأب استمر في تقديم ادعاء غريب بأنهم قُتلوا على يد أجهزة الأمن.

بداية الفايد

وتوفي محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عامًا، وكان محمد الفايد في المرتبة 1493 كأغنى شخص في العالم - بقيمة تقدر بـ 1.59 مليار جنيه إسترليني.

واشتهر بامتلاك متجر هارودز الفاخر في لندن لبعض الوقت، وشق طريقه إلى قمة المجتمع منذ طفولة بعيدة عن الرفاهية المتلألئة في الإسكندرية.

وكان الفايد، وهو ابن مفتش مدارس مصري، بداياته المهنية اللامعة متواضعة، قام في البداية ببيع المشروبات الغازية، قبل أن يحول اهتمامه إلى بيع ماكينات الخياطة سنجر.

ولكن عندما بدأ في بناء مهنة في مجال العقارات والشحن والبناء، تحول حظه، وأسس ثروة عائلته أولاً في الشرق الأوسط ثم في أوروبا.

هذا لا يعني أن الفايد وعائلته تم الترحيب بهم بأذرع مفتوحة عندما وصلوا في نهاية المطاف إلى المملكة المتحدة - حيث تم رفض منح رجل الأعمال الجنسية مرتين.

توفي مالك هارودز السابق يوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.

وقال صهر رجل الأعمال إن جنازة إسلامية أقيمت أمس في مسجد لندن المركزي في ريجنتس بارك. وكتب أشرف حيدر على الفيسبوك باللغة العربية: 'ربنا يرحمه ويغفر له ويفتح له واسع الجنة'.

وكان الفايد يمتلك متجر هارودز الشهير من عام 1985 إلى عام 2010، وكان لا يزال يمتلك فندق باريس ريتز - الذي اشتراه عام 1979 - بعد وفاته.

وبطريقة مميزة للعديد من رجال الأعمال العصاميين، سعى الفايد إلى كسب التأييد والشهرة من خلال كرة القدم.

الفايد والرياضة

وكان شراؤه لنادي فولهام، الذي كان حينها ناديًا مقفرًا إلى حد ما، في عام 1997، بمثابة مفاجأة.

ولكن بعد أربع سنوات، وبعد استثمار أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني، نجح في دفع النادي إلى دوري الدرجة الأولى. لكن الملكية أصبحت بمثابة طائر القطرس المالي. وفي أعقاب الهجمات الإرهابية على نيويورك في 11 سبتمبر 2001، انخفض دخله من محلات هارودز.

ادعاءات وفضائح الفايد

ولعل أبرز سمات محمد الفايد هي اعتقاده بأن ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا قُتلا في نفق طريق باريس في 31 أغسطس 1997.

وأتهم الفايد أثناء التحقيق في لندن، الملك تشارلز الثالث ووالده الأمير فيليب بتدبير مؤامرة قتل أبنه دودي وديانا.

وأدت ادعاءاته إلى تجريد متجر هارودز من أوامره الملكية الأربعة - الحق في الإعلان عن قيام الشركة بتوريد البضائع عن طريق التعيين إلى العائلة المالكة.

وزعم الفايد أن دودي وديانا قُتلا على يد الأجهزة الأمنية بناءً على أوامر من الأمير فيليب لمنعها من الزواج من مسلم.

كما ادعى أن الأميرة كانت حامل وقت وقوع الحادث، رغم أنه ليس لديه دليل على أي من الادعاءين.

في سنواته الأخيرة، حتى أحاديثه غير العادية حول وفاة الأميرة طغت عليها الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال نفسه.

فضيحة الفايد

وفي 2017 ، تقدمت سلسلة من النساء لاتهامه بالاعتداء الجنسي.

وزعم أحدهم أنها كانت تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا عندما حاول التحرش بها وكانت الآخرى تبلغ من العمر 17 عامًا وقالت إنه أقنعها بارتداء ملابس السباحة وحاول تقبيلها.

من بعد هذه الفضيحة لم يظهر الفايد إلى العلن وأصبح منعزل تماماً.