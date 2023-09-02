دفن إلى جوار دودي.. تفاصيل سرية لحياة الملياردير المصري محمد الفايد

توفي الملياردير المصري محمد الفايد، عن عمر يناهز 94 عامًا، أي بعد ما يقرب من 26 عامًا منذ يوم الحادث الذي أودى بحياة ابنه دودي والأميرة ديانا.

توفي مالك هارودز السابق يوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض أعلن صهر رجل الأعمال إن جنازة إسلامية أقيمت أمس في مسجد لندن المركزي في ريجنتس بارك.

يحتل الفايد المرتبة 1493 في قائمة أغنى أغنياء العالم، وفقا لمجلة فوربس، بثروة تقدر بنحو 2 مليار دولار.

قام بتصميم غرفة مصرية في متجره في نايتسبريدج، تضم العديد من التماثيل النصفية لنفسه، كما أنشأ نصبًا تذكاريًا لدودي وديانا، اللذين كانا يتواعدان وقت وفاتهما.

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ولد الفايد عام 1929، وهو ابن مفتش مدارس مصري، ونشأ في الإسكندرية. في سنواته الأولى، أسس شركة شحن قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة ويشق طريقه إلى المجتمع الراقي - على الرغم من رفض منحه الجنسية البريطانية مرتين.

كان يمتلك متجر هارودز من عام 1985 إلى عام 2010، ولا يزال يمتلك فندق باريس ريتز الذي اشتراه عام 1979. استغل علاقة ابنه المنتج السينمائي القصيرة مع الأميرة ديانا كوسيلة للوصول إلى قلب الطبقة الأرستقراطية البريطانية، وشعر بالحزن الشديد لفقد دودي وطريقه إلى العائلة المالكة.

بطريقة مميزة للعديد من رجال الأعمال العصاميين، سعى الفايد إلى كسب التأييد والشهرة من خلال كرة القدم كان شراؤه لنادي فولهام، الذي كان حينها ناديًا مقفرًا إلى حد ما، عام 1997، بمثابة مفاجأة بعد أربع سنوات، وبعد استثمار أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني، نجح في دفع النادي إلى دوري الدرجة الأولى.

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن جثمان رجل الأعمال تم دفنه بجانب ابنه، الذي دُفن في مقبرة بروكوود في ووكينج، قبل نقله إلى ملكية والده في أوكستيد.

وذكر تقرير الديلي ميل، أن الفايد رجلاً متناقضاً لكنه أيضًا كان يتمتع بسحر وكرم متدفقين فمن خلال فرض ضيافته غير العادية على الشيوخ وأباطرة الأعمال والسياسيين والعائلات المالكة، أغوى العديد من أصحاب النفوذ في تصديق مزاعمه بينما كانوا يستمتعون بطائراته المروحية والطائرات النفاثة واليخوت وتسعة منازل يملكها.

كان محمد عبد المنعم فايد الابن الأكبر لمفتش مدرسة غير طموح توفيت زوجته بعد ولادة طفلها الخامس عندما كان في الرابعة من عمره، يائسًا وسعي للهروب من فقر عائلته.

عندما كان طفلاً، كان يتجول في شوارع الإسكندرية المتربة لبيع ماكينات الخياطة. وجاء خلاصه عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره، في عام 1952، عندما التقى بعدنان خاشقجي، الابن الأكبر لوزير الصحة السعودي. وكان خاشقجي، الذي يصغر الفايد بثلاث سنوات ولا يزال في المدرسة، يؤسس أول مشروع تجاري له قبل دخوله الجامعة في كاليفورنيا.

وافق الفايد على أن يصبح ممثل خاشقجي في المملكة العربية السعودية لاستيراد الأثاث. وبعد عامين، وبعد زواجه من سميرة، الشقيقة الصغرى لخاشقجي، تبنته العائلة الثرية وبدأ في طمس ماضيه.

كان من المفترض أن تكون ولادة ابنه الأول دودي عام 1955 سبباً في تعزيز طموحاته. وبدلا من ذلك، عجل ذلك بانهيار زواجه. بعد أن اشتبهت سميرة في خيانته.

من خلال شراء وكالة شحن مزدهرة من يهودي مصري، ورفض حتى دفع السعر المتفق عليه، كان الفايد يأمل في الانضمام إلى أقطاب الشحن اليونانيين. لكن طموحاته أحبطتها قيوده الاجتماعية والمالية.

توجه إلى هايتي، حيث قدم نفسه إلى بابا دوك دوفالييه، الديكتاتور القاسي، وفي الأسابيع الأولى، نجح في استمالة زوجة الدكتاتور وابنته، وفاز بثقة دوفالييه لإدارة هيئة الموانئ في البلاد والبحث عن النفط.

كانت جائزته الأولى هي جواز السفر الدبلوماسي الهايتي، مما سهل سفره الدولي عندما كان المصريون يحتاجون إلى تأشيرات لدخول كل دولة. ولكن بعد ستة أشهر فقط، تعثرت مغامرته. ومع عدم العثور على النفط والفشل في تحديث الميناء، فر إلى لندن في عام 1964.

بعد أن اشترى الفايد فندق ريتز في باريس عام 1979، بدأ في تمويل الأفلام. وفي محاولته الثانية، حالفه الحظ مع فيلم Chariots of Fire الحائز على جائزة الأوسكار.

في 14 مارس 1985، اشترى هارودز ومجموعة هاوس أوف فريزر مقابل 584 مليون جنيه إسترليني. وقد تزوج الفايد بسعادة غامرة من عارضة الأزياء الفنلندية هيني واثين. في مارس 1987، عينت الحكومة مفتشين للتحقيق في صفقة شراء هاوس أوف فريزر.

وقالت الديلي ميل: في الوقت الذي كان الفايد يوزع سرًا آلاف الجنيهات الإسترلينية إلى أعضاء البرلمان وغيرهم لكسب الدعم بشدة.

بعد فشله في إقناع رئيس الوزراء آنذاك جون ميجور بإلغاء تقرير وزارة التجارة ومنح جنسيته، استدعى الفايد بيتر بريستون، رئيس تحرير صحيفة الجارديان آنذاك، وتظاهر بأنه الضحية، وكشف عن مدفوعاته النقدية السرية لأعضاء البرلمان المحافظين.

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، توفي محمد الفايد وهو لازال مؤمنا بنظريات حول مقتل ابنه والأميرة ديانا في نفق في باريس في 31 أغسطس 1997. قال الملياردير، أن الأمير -الملك الآن- تشارلز "سعيد" بعد أن قامت العائلة المالكة بقتل ديانا.

قال الفايد بعد وفاة ابنه وديانا، أنهما قُتلا على يد أجهزة الأمن بناءً على أوامر من الأمير فيليب لمنعها من الزواج من مسلم. كما ادعى أن الأميرة كانت حامل وقت وقوع الحادث، رغم أنه ليس لديه دليل على أي من الادعاءين.

كان دودي ابن للفايد من زوجته الأولى سميرة خاشقجي، قبل أن يطلقها ويتزوج مرة أخرى من هيني واثن، وأنجب منها عمر وكاميلا وكريم وياسمين.