أحدث الأنظمة العالمية| أحمد موسى: مساحة محطة صعيد مصر 3 أضعاف رمسيس

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمحطة صعيد مصر للسكة الحديد، قائلا:" المحطة اللي اتعملت تليق بالجمهورية الجديدة وأهلنا في الصعيد".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هيئة السكك الحديد هي التي أنفقت على إنشاء محطة صعيد مصر ولم يتم أخذ قروض لتنفيذ المشروع".

وتابع :" محطة صعيد مصر تكلفتها حوالي 3 مليارات جنيه وهتجيب الفلوس دي بعد التشغيل ".

وأكمل"سيتم افتتاح محطة صعيد مصر قريبا قبل نهاية العام الجاري"، مضيفا:" يتم وضع اللمسات الأخيرة في محطة صعيد مصر ".

وتابع:" يتم توفير كافة وسائل النقل من محطة صعيد مصر لمرتاديها ، مضيفا:" محطة صعيد مصر 3 اضعاف محطة رمسيس وبها أحدث النظم العالمية في السكة الحديد".

وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا عن حجم الأعمال الجاري تنفيذها في محطة صعيد مصر ببشتيل وحجم الإنجاز في المحطة العملاقة.