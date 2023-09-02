المتفجرات كانت في حقائب|أحمد موسى يكشف كواليس عملية تدمير الحفار الإسرائيلي بـ«أبيدجان»

نعى الإعلامي أحمد موسى، الربان محمود سعد بطل القوات البحرية، وأحد أبطال تدمير الحفار الإسرائيلي في أبيدجان عام 1969.

وكشف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، كواليس تدمير الحفار الإسرائيلي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إحنا كان عندنا المعلومة والرصد والمتابعة لتدمير الحفار الإسرائيلي"، مضيفًا: "تم خروج الضفادع المصرية لتنفيذ العملية بأسماء وهمية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "تم تصنيع متفجرات بشكل خاص لعملية تدمير الحفار وتم شحن المتفجرات في حقائب وتم اتباع إجراءات لمنع اكتشاف هذه المتفجرات حتى تصل إلى ساحل العاج".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رجال القوات البحرية والمخابرات الحربية حققوا انتصارًا كبيرًا أيام حرب الاستنزاف بتدمير الحفار".