أحمد موسى: سأقدم التحية لـ بي بي سي في هذه الحالة

أقسم الإعلامي أحمد موسى، على الهواء مباشرة أنه سيقدم التحية لـ بي بي سي، حال الموافقة إلى طلبات الصحفيين العاملين بمكتبهم في القاهرة في الفترة الحالية، قائلا إن مكتب بي بي سي يعمل على قمع الصحفيين العاملين في القاهرة، ويرفضون ان يعبروا عن رأيهم وفي نفس الوقت يتحدثون عن ضرورة التعبير عن الرأي.

أحمد موسى: بي بي سي تقمع الصحفيين العاملين في مصر وتمنعم من حرية التعبير عن الرأي

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد: "بي بي سي كل يوم تصدعنا عاوزين حرية الرأي والتعبير وهما عندهم كمية قمع للصحفيين العاملين في مصر بشكل غير طبيعي، الناس في مصر بتبقبض بالجنيه رغم أن قطاع كبير من الناس طلبت تغيير الطريقة دي".

وتابع أحمد موسى أن بي بي سي في حالة الاستجابة إلى طلبات الصحفيين العاملين في مكتبهم في القاهرة، سيخرج على الهواء ويحييهم، وهذا أمر جلل كبير بالنسبة لهم، "خدوا بالكم هما بيتفرجوا علينا، ودايما بيشوفوني، حتى لو فيه مشاكل أو مفيش مشاكل، دايما بيتفرجوا على البرنامج بتاعي بشكل دوري وبياخدوا حاجات كتير مننا".

وأردف: "والله العظيم لو استجابوا لطلبات الصحفيين المصريين لاطلع على الهواء اشكرهم وأقدم لهم التحية وهذا قسم على الهواء مباشرة".