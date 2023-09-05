بروتوكول تعاون بين شمال سيناء و«غازتك» لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز

وقع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بروتوكول تعاون مع المهندس حسين عثمان، مدير عام مبيعات الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، في حضور ياسر حسين الدرز، مدير إدارة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن البروتوكول يقضي بقيام الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة بديوان عام المحافظة بتمويل تحويل السيارات البنزين للعمل بدورة الحقن المزدوج (غاز/بنزين)، بدون فوائد وبمدة تقسيط 24 شهرا.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية على الحفاظ على البيئة، حيث إن المحافظة تتمتع بهواء نقى وبيئة نظيفة لا توجد في كثير من مدن العالم.

الصديقة للبيئة

وقال إن الغاز هو واحد من أهم مشتقات الوقود الصديقة للبيئة، ينتج عنه عادم "زيرو كربون"، ويتفق مع خطط الدولة للحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية كنتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطنين.

بدوره، قال ياسر الدرز، مدير إدارة الإنتاج بالمحافظة، إن "الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة" سيقوم بتمويل تحويل السيارات من بنزين إلى "غاز / بنزين" بدون فوائد وبمدة تقسيط 24 شهرا، وأنه على الراغبين التقدم لديوان عام المحافظة للبدء في إجراءات التمويل والتركيب بالنظام المعمول به بين المحافظة والشركة.