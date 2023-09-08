لجنة لتقييم المخاطر ووضع آليات لضبط منظومة لمعالجة المياه بسيناء

وجه اللواء خالد مصطفي عزيز رئيس مجلس الادارة شركة ميا الشرب والصرف الصحي و العضو المنتدب بتشكيل لجنة دائمة لتقييم المخاطر ووضع آليات للتحكم فيها ووضع الإجراءات التصحيحية المناسبة لضبط منظومة معالجة مياه الشرب داخل جميع محطات المياه التابعة للشركة في نطاق محافظة شمال سيناء.

جودة الخدمات :

كما تقرر مرور لجنة قطاع المعامل المركزية والجودة علي مختلف مناطق مدينه العريش بشمال سيناء، لرفع عينات من اماكن متفرقة للحفاظ على مياه الشرب آمنة على الدوام،وذلك لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و الحرص علي مطابقتها للمواصفات القياسية بصفة مستمرة .



و اوضح عزيز ، ان مديونيات المواطنين علي أقساط شهرية تصل الي ٣٦ شهر، مؤكدا علي ان قيمه العداد مسبق الدفع الجديد بالاضافه لتكلفة التركيب تبلغ ٢٨٦٠ جنيها يتم تقسيطها علي المواطنين.



وطالب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بضرورة انتظام ضخ المياه بمحطة تحلية المياه بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، حيث يتم حاليا ضخ 70 الف متر مكعب من المياه في اليوم لتغذية مدينة العريش والتي من المقرر وصولها ل 100 الف في المستقبل القريب لتغذية جميع مدن شمال سيناء.