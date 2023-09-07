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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منع استخدام مسجلات الصوت لصيد طائر السمان بـ سيناء

موسم الطيور المهاجره
موسم الطيور المهاجره الي سيناء

بدأ موسم صيد السمان بمحافظة شمال سيناء   خلال شهر سبتمبر الحالي..وقد أعلنت المحافظة عن ضوابط صيد الطيور البرية في مختلف مدن المحافظة، بناء على قرار وزيرة البيئة بخصوص التصريح بصيد السمان والطيور البرية لموسم صيد 2023.

 

مسجلات الصوت:


وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن من بين اشتراطات الصيد عدم استخدام أجهزة  مسجلات الصوت في النداء على الطيور، خاصة طائر السمان  

وعدم استهداف الأنواع غير المصرح بصيدها كبط الحمراى وفى حالة الصيد العارض لهذه الأنواع يتم إعادة إطلاقها.

 

وأضاف العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي طالب الترخيص بسداد مبلغ 100 جنيه رسوم الى مجلس المدينة المختص عن كل كيلو متر طولى في المنطقة المصرح له بالصيد فيها على ساحل البحر .

 

وفي حالة مخالفة الاشتراطات يتم إلغاء التصريح الممنوح بالصيد..حيث  يمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد الحالي،  ويتم التحفظ الإداري على أدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد .

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سيناء موسم الطيور المهاجرة البرية

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