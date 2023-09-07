تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بشمال سيناء

استضاف المجمع النموذجي للاعلام بالعريش محافظة شمال سيناء ، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات ، حفل تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بمراحل التعليم الأساسي(ابتدائى- اعدادى - ثانوى ) بشمال سيناء ، والذي نظمته منطقة شمال سيناء الأزهرية .

حضر الاحتفالية الشيخ محمد سعد خضر مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم العربية والشرعية، و محمد عبد العظيم محمد مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

الاهتمام بالشباب :

وأكد عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام العريش، على دور وأهمية مراكز قطاع الإعلام الداخلى التابعه للهيئة العامة للاستعلامات فى التوعية والاهتمام بالشباب بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع ، وكذلك تنفيذ اللقاءات التوعوية المختلفة التى تهتم بالنشء، وتحفيز الطلبة على التفوق الدراسى ليكونوا أعضاء صالحين وفاعلين فى المجتمع.

ومن جانبه قال الشيخ محمد خضر أن تكريم الطلبه يأتي تقديرًا لما بذلوه من جهد وتفوق، وكونهم قدوة لزملائهم وأقرانهم، متمنيًا مواصلة الجهد والتفوق في المستقبل.

وأكد محمد عبد العظيم - مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ، عن تقديره للجهد المبذول من الطلاب المتفوقين، مقدما الشكر لأولياء الأمور و المعلمين والقائمين على العملية التعليمية جميعًا، واصفا إياهم بأنهم عوامل أساسية وشركاء في هذا النجاح والتفوق.

