الزراعة: توزيع 3000 شتلة زيتون على مزارعي شمال سيناء

شهد اللواء د محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء احتفالية توزيع 3000 شتلة زيتون.

جاء ذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة وهنجملها و فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومؤسسة هنجملها.

حضر الاحتفالية كلا من العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمهندس عاطف مطر وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة و المهندس محمد رضا رئيس محطة بحوث شمال سيناء و شرين التيهى منسق حملة ١٠٠ مليون شجرة .

وأكد د عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذه الفاعليات بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ( مصر ٢٠٣٠ ) ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء.



واضاف زغلول أن هذه الخطة تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين وخصوصا الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وخلق مناخ صحى وهو ما تسعى إليه مؤسسات الدولة المصرية لزيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار وعلى رأسها شجرة الزيتون التى تعد بمثابة الخير لكل أبناء سيناء .



وأشار إلى أن الدعم موزع كالاتى:

١٠٠٠ شتلة زيتون لمركز ومدينة الحسنة

٢٠٠ شتلة لقطاع تأمين شمال سيناء

٥٠٠ شتلة لمركز ومدينة الشيخ زويد

٣٠٠ شتلة لمركز ومدينة رفح

٤٠٠ شتلة للمعاهد الأزهرية

١٠٠ شتلة لمطرانية شمال سيناء

٥٠٠ شتلة لجامعة العريش .

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