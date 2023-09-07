أسماء المتقدمين المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بسيناء

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء ، نتيجة المتقدمين المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد القرمانى بالعريش.، ويستقبل مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد القرمانى بالعريش المتقدمين للدراسة، ممن اجتازوا مقابلات القبول للفرقة الأولى (من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة) وعددهم (59 دارسا).

ويتم سداد المصروفات لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم المسجلين بها ، وقدرها (400)جنيه لهذا العام 2023م – 2024م .

ويتم تدفع على دفعتين ، كل دفعة قدرها (200 جنيه) الأولى حاليًا ، والثانية في بداية الترم الثاني .

8 أكتوبر :



حيث سيبدا الدراسة بالمركز في 8 أكتوبر 2023م ، وبيانات المقبولين كالتالي :

1. نشوة سالم حسن محمد شمال سيناء

2. أسماء حمدي عبد الرحيم شمال سيناء

3. قاسم مصطفى محمد عفيفي شمال سيناء

4. فاطمة ابو العطا محمد شمال سيناء

5. محمد محفوظ عمر اعمر شمال سيناء

6. نوران حمدي عبد الحميد شمال سيناء

7. أروى عيد سالمان شتيوى شمال سيناء

8. محمد وليد حسني عطية شمال سيناء

9. أسماء السيد سعيد ابوهاشم شمال سيناء

10. أحمد يحى عبدالقادر محمد شمال سيناء

11. محمود رفعت محمد أحمد شمال سيناء

12. هالة أحمد محمود السيد شمال سيناء

13. حسن حسين شريف سعدة شمال سيناء

14. منال محمد مصلح حمودة شمال سيناء

15. إيمان عاطف عبد الرحمن شمال سيناء

16. إيمان السيد محمد حسب شمال سيناء

17. امال محمود عبد الرحمن شمال سيناء

18. فاطمة أحمد الشحات النمراوى شمال سيناء

19. مها محمد محمود الشريف شمال سيناء

20. حسن يوسف عاشور بدوى شمال سيناء

21. ناريمان أحمد محمود السيد شمال سيناء

22. خالد مصطفى جمعه شرهان شمال سيناء

23. محمد عز الدين صالح جبريل شمال سيناء

24. الاء خالد محمود شامخ شمال سيناء

25. اية نبيل محمد خليل شمال سيناء

26. ايهاب عطا الله جبر شمال سيناء

27. أحمد محمد مصلح حموده شمال سيناء

28. أحمد على عايد عيد شمال سيناء

29. شروق محمد حمودة الميقاتى شمال سيناء

30. علياء مسلم حسن مسلم على شمال سيناء

31. سامح سليمان حسن عزارة شمال سيناء

32. حمدي محمد على سلامه شمال سيناء

33. تباسيم محمد عطية النجار شمال سيناء

34. أحمد حامد يونس متولي شمال سيناء

35. إسماعيل عبدالله محمد علي شمال سيناء

36. محمد إبراهيم كامل بسيوني شمال سيناء

37. ياسمين محيي الدين محمد شمال سيناء

38. ولاء جابر محمد غريب شمال سيناء

39. ماجي محمد محمد الشرقاوي شمال سيناء

40. ولاء إبراهيم حسن محمود شمال سيناء

41. هبة محروس عبدالله عبد الموجود شمال سيناء

42. عبدالستار إبراهيم محمد شهاوي شمال سيناء

43. إيمان السعيد عبدالعزيز شعيب شمال سيناء

44. نسرين عبدالعظيم أحمد عمر شمال سيناء

45. نرمين عبدالعظيم الأبياري شمال سيناء

46. سليمان أحمد محمد إبراهيم شمال سيناء

47. تامر زايد عبد اللة سويلم شمال سيناء

48. أحمد عقيل سليم عقيل شمال سيناء

49. منة الله أيمن محمد شمال سيناء

50. إبراهيم السيد محمد درويش شمال سيناء

51. صابرين جادا لرب بيومي شمال سيناء

52. محمد أحمد محمد عبدالهادي شمال سيناء

53. مايسة عبدالمنعم عبدالله فودة شمال سيناء

54. أماني سالم عايد سليمان شمال سيناء

55. محمد سليم سلام سلامه شمال سيناء

56. يوسف مصطفى على محمد شمال سيناء

57. محمد محمد إبراهيم صابر شمال سيناء

58. أحمد محمد فرحان محمد شمال سيناء

59. فاطمة محمد السيد أحمد شمال سيناء

