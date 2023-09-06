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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل شمال سيناء تنظم ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

لقاء اليوم
لقاء اليوم

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، بمقر شركة شمال سيناء للبترول بمشاركة عدد 37 عاملا وفنيا ومهندسا ، تناولت أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية ، والخدمات التي تقدمها وحدة العمالة غير المنتظمة للمسجلين بقواعد بيانات المديرية داخل المنشآت ،  وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة .

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير المديرية ، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي ، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية ، وهاشم عبده مدير وحدة العمالة غير المنتظمة ، وبحضور المهندس رمضان فهيم مدير عام حقول شمال سيناء ، والمهندس وليد سلطان مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة .

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